Gears 6 prende forma: The Coalition cerca esperti di motion capture e Unreal Engine

Mentre in rete continuano a rimbalzare le voci di corridoio e le anticipazioni sulla nuova IP di The Coalition oltre Gears 6, la sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios apre una nuova posizione lavorativa per segnalare la ricerca di un esperto di motion capture da coinvolgere nello sviluppo di Gears of War.

Sulla scorta delle ultime informazioni snocciolate dai curatori della sezione Careers del sito ufficiale di Microsoft apprendiamo che i vertici di The Coalition desiderano ampliare il proprio organico per fare spazio ad un nuovo tecnico specializzato, appunto, nella realizzazione di sessioni motion capture.

La scheda pubblicata dalla casa di Redmond precisa che l'esperto in questione dovrà lavorare in maniera specifica sulla serie di Gears of War presso la sede principale di The Coalition a Vancouver (Canada), da qui l'ipotesi dell'imminente partenza delle sessioni mocap di Gears 6.

Entrando nello specifico delle mansioni da far svolgere al nuovo tecnico del motion capture, Microsoft sottolinea che la nuova figura professionale di The Coalition dovrà "garantire la massima qualità delle riprese effettuate nelle sessioni mocap". Pur senza fornire ulteriori riferimenti a Gears 6, la scheda precisa che i candidati al ruolo di Tecnico del motion capture verranno selezionati anche in base alle proprie esperienze maturate nello sviluppo di videogiochi basati su Unreal Engine.

Considerando che le ricerche per l'assunzione di questa importante figura professionale sono appena iniziate, è difficile ipotizzare la presenza di Gears 6 già durante l'evento Xbox & Bethesda Games Showcase pianificato da Microsoft per il sempre più prossimo 12 giugno.