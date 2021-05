Gears 6: quando esce? Cosa sappiamo sul gioco di The Coalition

Dal suo debutto su Xbox 360 nel lontano 2006, la serie di Gears of War è divenuta una delle più popolari ed amate in forza a Microsoft, che l'ha portata avanti prima con la collaborazione di Epic Games e in seguito affidandola a The Coalition. E adesso c'è molta curiosità sul futuro del brand.

L'ultimo capitolo della serie principale finora uscito è stato Gears 5 nel 2019 su Xbox One (per approfondire potete leggere la nostra recensione di Gears 5), seguito poi dallo spin-off Gears Tactics arrivato sia sulla console old-gen che sulla nuova Xbox Series X/S. Quando esce invece Gears 6? Ci sono novità o aggiornamenti sul prossimo capitolo della serie?

Purtroppo al momento è difficile dire con precisione quando uscirà il prossimo capitolo dell'amatissimo franchise, poiché tecnicamente Gears 6 non è ancora mai stato annunciato ufficialmente da The Coalition. Alla luce però del finale aperto del quinto capitolo, oltre all'importanza del brand, è scontato che prima o poi il sesto episodio si farà vedere, sebbene potrebbero volerci alcuni anni. Per alcuni giornalisti del settore è difficile che Gears 6 venga annunciato all'E3 2021 in quanto Microsoft avrebbe al momento così tanta carne al fuoco dal voler aspettare un momento più propizio per rivelare al mondo la prossima iterazione della serie.

Considerato che tutto al momenti lasci intendere che dovremo aspettare a lungo, si può crede che Gears 6 arriverà in esclusiva console Xbox Series X/S oltre che su PC, ma fin quando il colosso di Redmond e i ragazzi di The Coalition non si esprimono si tratta di semplici ipotesi. Poco ma sicuro: i nostri Lancer per il momento restano riposti sulla bacheca della armi.