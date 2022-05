Gears 6 quando esce e che fine ha fatto il gioco di The Coalition?

Gears of War, una delle esclusive più famose di Xbox, è arrivata ormai al quinto capitolo, uscito nel 2019 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I fan della serie TPS sono ora in trepidante attesa di un nuovo gioco: che fine ha fatto Gears 6?

Il sesto episodio principale dell'epopea creata da Cliff Bleszinski non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma è chiaro che prima o poi vedrà la luce, visto il successo che il nome del brand ancora mantiene (a tal riguardo, ecco la recensione di Gears 5) oltre ad essere una delle IP storiche di Microsoft. Quello che sappiamo è per vie non dirette, quindi rumor e voci di corridoio, cioè notizie prive di reali conferme al netto dell'affidabilità delle fonti.

In particolare, l'ultimo a fornire informazioni concrete sul progetto è stato Jez Corden di Windows Central, il quale ha affermato come The Coaliton sia attualmente al lavoro su un gioco più piccolo, meno ambizioso, sviluppato in Unreal Engine 5: uno degli obiettivi di questa tappa intermedia è proprio permettere al team di prendere confidenza con la nuova versione del celebre motore di gioco, alla base anche del futuro Gears of War. Sempre secondo il giornalista, quindi, Gears 6 uscirà nel 2024 o nel 2025.