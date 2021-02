Gears 6 quando esce? Non prima del 2023 secondo un insider

Gears 5 ha riscosso un notevole successo e sappiamo che The Coalition (studio ora privo dell'ex leader Rod Fergusson, passato in Blizzard per lavorare sul franchise Diablo) è al lavoro sul nuovo episodio della serie. Ma quando esce Gears 6?

L'insider Klobrille fa sapere sul forum di ResetERA che "Gears 6 non uscirà prima del 2023, Gears 5 è stato lanciato nel 2019 e il prossimo episodio avrà un ciclo di sviluppo più lungo, dunque non arriverà nel 2022. Gears 5 ha ricevuto un supporto post lancio di lunga durata e DLC come Hivebusters sottraggono molte risorse al team."

Secondo l'insider dunque è difficile aspettarsi Gears 6 prima del 2023 inoltre la fonte non è certa che il gioco mantenga il numero nel titolo, facendo pensare dunque ad un possibile reboot della serie Gears. Klobrille non dice nulla invece a proposito delle piattaforme di destinazione, se davvero però il gioco uscirà tra oltre due anni è difficile immaginare l'arrivo anche sulla "vecchia" Xbox One.

Gears 6 non è mai stato annunciato formalmente da Microsoft ma The Coalition ha parlato recentemente del futuro della serie Gears confermando i progetti per nuovi episodi e anche la volontà di continuare incursioni in altri generi come accaduto con Gears Tactics.