Gears 6 in sviluppo? L'attore di JD Fenix non ne sa assolutamente nulla

Da diverso tempo si susseguono rumor sull'esistenza di Gears 6 in sviluppo come ormai consuetudine presso gli studi di The Coalition. Il team sembrerebbe al lavoro sul gioco, ma non è chiaro quanto effettivamente siano progrediti i lavori. Ed intanto uno dei doppiatori dice di non saperne nulla sul nuovo Gears of War.

Ai microfoni del portale Dexerto, Liam McIntyre, interprete di JD Fenix sin da Gears of War 4, ha infatti rivelato di non aver finora mai avuto contatti con The Coalition per la realizzazione del nuovo capitolo, e dunque anch'egli è completamente all'oscuro dello status del progetto. "Non ne so proprio nulla, e lo dico in modo genuino, non è nemmeno uno di quei casi in cui ho firmato un accordo di non divulgazione che mi impedisce di dirvi qualcosa", afferma McIntyre.

Come i fan della serie ricorderanno, uno dei finali di Gears 5 prevede la morte di JD verso le ultime fasi dell'avventura, laddove l'altro epilogo vede invece la sopravvivenza del personaggio a discapito del suo amico Del Walker. Che dunque The Coalition abbia scelto come finale canonico del quinto capitolo quello in cui il figlio di Marcus Fenix muore? "Non so nemmeno questo, non mi hanno detto 'stiamo per finire la produzione del gioco, ci dispiace ma non sei la scelta canonica'", precisa McIntyre.

In ogni caso il doppiatore fa sapere che gli piacerebbe di vedere in Gears 6 la possibilità di proseguire la storia ripartendo dal finale scelto nel capitolo precedente: "Ho suggerito agli autori la possibilità di poter proseguire con entrambe le storie, che sarebbe grandioso, ma non credo che alla gente importi ciò che penso", dice McIntyre, che conclude: "Non so cosa faranno, magari una storia in stile Mass Effect che riparta dal file di salvataggio del gioco precedente?".

Per capire se l'attore tornerà ad interpretare ancora una volta JD, e come gli sviluppatori intenderanno muoversi con il finale di Gears 5, probabilmente ci vorrà ancora molto tempo: lo sviluppo di Gears 6 sarebbe iniziato soltanto nel 2022 e dunque sembra ancora parecchio distante sia dal reveal ufficiale che dal suo esordio sul mercato.