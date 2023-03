Gears 6, The Coalition più ambiziosa che mai: vuole spingere la serie oltre ogni limite

Lo sviluppo di Gears 6 (o di qualunque altro progetto collegato al brand) sta entrando nel vivo negli studi di The Coalition, che hanno diffuso nuovi annunci di lavoro per cercare nuovo personale pronto a plasmare il futuro dell'iconica serie TPS per Xbox.

Nello specifico, lo studio è alla ricerca di un Senior gameplay designer, e nell'annuncio si descrive come "un team di sviluppo first-party di Microsoft situato a Vancouver in Canada, casa ufficiale del franchise di Gears of War. Il nostro obiettivo è di plasmare il futuro dell'IP e di spingerla oltre i limiti delle piattaforme e dispositivi d'intrattenimento Microsoft". Con il prossimo gioco della serie, dunque, The Coalition vuole dimostrarsi ambizioso ed andare ancora oltre a quanto già fatto finora, grazie anche all'aiuto di nuove risorse umane per il team.

"Il nostro team è caratterizzato da un profondo talento creativo e tecnico attraverso la nostra industria e oltre, lavorando in maniera coesa per intrattenere la nostra fanbase e andare oltre ciò che è possibile". The Coalition è alla ricerca anche di esperti nella programmazione di personaggi, telecamere e sistemi di controllo, oltre ai sistemi di intelligenza artificiale. Al momento non è chiaro se la software house è effettivamente al lavoro su Gears 6 o su un altro progetto annesso (spin-off? remake di vecchi episodi?), tuttavia è chiaro che la storia di Marcus Fenix, Kait Diaz e dei loro compagni d'armi è destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo nei prossimi anni.

Gli annunci di lavoro sembrano inoltre dare più legittimità alle parole del giornalista Jeff Grubb, che nelle scorse settimane ha rivelato che The Coalition avrebbe cancellato un gioco minore per concentrarsi su Gears 6. Nel frattempo Joshua Ortega è tornato a lavorare sulla serie di Gears of War, dopo aver in passato il suo importante contributo alla realizzazione del secondo e terzo capitolo.