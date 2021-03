Gears 6, The Coalition assume per la next-gen: il futuro è nel cloud?

Mentre si fanno già strada i primi rumor su Gears 6 e ulteriori spin-off si Gears of War in arrivo su PC e Xbox Series X, dalle pagine del proprio sito ufficiale, The Coalition annuncia di essere in cerca di nuovo personale.

La software house non cela in alcun modo l'intenzione di continuare a dedicarsi all'iconica saga verdecrociata, con l'intenzione di dare vita a "sorprendenti e straordinari giochi di Gears of War". Molto eterogenee le tipologie di professionalità richieste, come evidente dall'elenco offerto dal team:

Community Management Director

External Development Manager

Lead Cinematic Animator

Lead Level Artist

Senior 3D Marketing Artist

Senior Gameplay AI Engineer

Senior Gameplay Animation Engineer

Senior Gameplay Engineer

Senior Gameplay Technical Designer

Senior Technical Animator

Services Software Engineer

UI Software Engineer

Nelle schede descrittive delle diverse posizioni aperte non sono presenti molti dettagli in merito ai progetti di The Coalition, con dichiarazioni generiche, come l'intenzione di condurre la serie di Gears of War "verso nuove vette". La scheda dedicata agli aspiranti Services Software Engineer include però alcuni dettagli interessanti. In particolare, si fa qui chiaro riferimento ad "esperienze di Gears of War di nuova generazione", suggerendo - come del resto prevedibile - che il futuro Gears of War 6 troverà spazio esclusivamente su Xbox Series X|S e PC.



Contestualmente, si afferma che l'obiettivo della software house è quello di "ridefinire l'esperienza di Gears tramite l'applicazione di moderne tecnologie di servizi cloud". The Coalition, si legge, sta usufruendo di queste nuove opportunità per gestire diversi aspetti di un titolo, come economia in-game, statistiche di gioco, contenuti creati dal pubblico, matchmaking e gestione dei contenuti. Non a caso, tra le tecnologie con la quale il futuro Services Software Engineer dovrà interfacciarsi, vengono citati anche i software legati all'utilizzo dei server Azure di Microsoft.