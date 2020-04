Gears 6: The Coalition parla del futuro Gears of War su PC, Xbox One e Xbox Series X

Dalle pagine di IGN.com, la Narrative Director del franchise di Gears of War, Bonnie Jean Mah, discute del futuro della serie e offre degli interessanti spunti di riflessione su Gears 6, il prossimo capitolo della saga sparatutto di Microsoft che arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X.

La direttrice narrativa dell'epopea di Gears of War si riallaccia all'imminente lancio di Gears Tactics e all'abbandono di Rod Fergusson da The Coalition per volgere lo sguardo alla nextgen e dichiarare che "avendo avuto Rod a guidarci e a insillare il DNA di Gears nel nostro studio, sono fiduciosa nel dire che viviamo e respiriamo Gears tanto da capire in quale direzione Rod avrebbe voluto dirigere questo franchise. In questi ultimi sei anni abbiamo realizzato la sua visione creativa e continueremo a farlo".

Stanto sempre a Mah, la storia di Gears 6 verrà scritta in continuità con il passato ma avrà diversi elementi di originalità: "Per far aderire le nostre storie ai desideri dei nostri giocatori, dobbiamo riuscire a non farli identificare nel personaggio principale e fare in modo, al tempo stesso, che si interessino al suo percorso. Si tratta perciò di creare delle storie che hanno per protagonista un eroe davvero avvincente. [...] Siccome abbiamo bisogno di narrare delle storie all'interno del nostro universo, dobbiamo assicurarci che il protagonista sia davvero importante e ci preoccupiamo che si colleghi al vissuto degli altri personaggi della serie, deve avere un legame con loro per stabilire una connessione con i giocatori per fonderli in un racconto credibile".

Un piccolo assaggio dell'esperienza narrativa offerta dal futuro Gears 6 lo avremo con Gears Tactics, come riferisce la stessa Mah spiegando che "sono davvero entusiasta di come tutte queste strade possano unirsi in futuro. Gears Tactics rappresenta per noi una grande opportunità per raccontare una storia completamente nuova che offra degli spunti ai fan di Gears of War e a noi stessi, mentre ci accingiamo a pianificare ciò che accadrà dopo la serie principale. Vogliamo che i giocatori si impegnino ancora nel nostro universo, perchè noi non ci fermeremo".