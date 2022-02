Gears 6 in UE 5, ma non solo? The Coalition al lavoro su 'molteplici progetti'

Di recente, Aaron Greenberg, tra le figure di spicco della dirigenza Xbox, ha concesso un'interessante intervista, nel corso della quale ha affrontato molte tematiche.

Tra queste ultime, ha trovato spazio anche l'attuale assetto del team responsabile della saga di Gears of War. Stando a quanto rivelato da Greenberg, la software house sarebbe al momento decisamente indaffarata, con il team descritto come "al lavoro su molteplici progetti non annunciati". Una circostanza decisamente interessante, che fa riemergere alcune indiscrezioni diffusesi in rete durante lo scorso anno.

Dopo lo straordinario successo di Gears 5, sembra in effetti piuttosto scontato l'impegno di The Coalition su di un Gears of War 6, ma se - come detto - i progetti del team sono più di uno, allora torna in scena la possibilità che lo studio Microsoft stia lavorando anche ad una nuova IP. Un'ipotesi che circola sullo scenario videoludico ormai da diverso tempo e che potrebbe aver trovato indirettamente conferma nelle parole di Aaron Greenberg. Ulteriore elemento interessante, nel corso della stessa intervista il dirigente ha rivelato che The Coalition ha aiutato Epic Games con The Matrix: Awakens, un'esperienza rivelatasi essenziale per padroneggiare l'Unreal Engine 5. Che il futuro del team sia legato al nuovo motore grafico?



Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere novità da casa Xbox!