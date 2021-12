Gears 6 uscirà nel 2024 o 2025? Prima The Coalition lancerà una nuova IP

La scorsa estate si è parlato di una nuova IP in sviluppo negli studi di The Coalition e questa voce viene ora confermata anche da Jez Corden di Windows Central durante l'ultimo episodio del podcast XNC.

Secondo quanto riportato dal giornalista, Gears 6 sarebbe in arrivo nel 2024 o 2025, The Coalition sta lavorando al progetto ma prima uscirà una nuova IP in rampa di lancio per il 2023. Corden fa sapere che questo titolo sarà "un gioco più piccolo" realizzato con l'Unreal Engine 5 così da permettere al team di sperimentare e prendere confidenza con il nuovo motore di Epic Games, che verrà poi utilizzato anche per Gears.

Chiaramente non ci sono certezze a riguardo e non sappiamo effettivamente nulla di concreto sui prossimi progetti di The Coalition ma considerando l'attendibilità di Corden ci sono buone probabilità che quanto da lui dichiarato corrisponda a realtà, ovviamente con date indicative e pronte a subire variazioni improvvise.

Non è chiaro se il prossimo Gears sarà un reboot della serie o se lo studio continuerà la saga con un nuovo gioco numerato, sembra essere però troppo presto per saperne di più dal momento che come detto il lancio sarebbe previsto non prima di tre o quattro anni.