Gears Collection, iniziati i test interni? Intanto The Coalition lavorerebbe alla nuova IP

Mentre da un lato la recente campagna assunzioni fa ben sperare in merito allo alla buona riuscita di Gears 6, dall'altro emergono nuove indiscrezioni sulla vociferata Gears Collection, che i rumor vogliono in lavorazione presso gli studi di The Coalition.

A parlarne è stato Middleagegameguy durante un'ospitata al podcast Xbox Infinity del canale YouTube Riskit4theBiskit. Stando all'insider, che tra l'altro co-conduce anche il podcast Xbox News Cast a testimonianza del suo impegno all'interno del mondo Microsoft, The Coalition avrebbe dato il via ai test interni su Gears Collection. La build sarebbe ormai completa e i tester si troverebbero attualmente impegnati nella ricerca di bug, imperfezioni e problemi di altro genere da rimuovere prima del debutto ufficiale. La raccolta, ricordiamo, non è mai stata annunciata ufficialmente, dunque al momento non c'è alcuna certezza della sua esistenza. Si parla di una Collection di Gears of War da almeno due anni, ma nonostante i rumor siano stati talvolta messi in dubbio, il suo nome continua a circolare con decisione ancora oggi.

A margine, lo stesso Middleagegameguy ha affermato che nel frattempo, oltre che su Gears 6, The Coalition starebbe continuando a lavorare alla sua nuova IP, presumibilmente basata su Unreal Engine 5, la cui identità non è ancora nota. In passato è stata avanzata l'ipotesi che potesse vedere la luce prima di Gears 6, ma non abbiamo ancora certezze al riguardo.

Cambiando argomento, Middleagegameguy ha concluso il suo intervento segnalando che Ninja Theory, pur essendo focalizzata su Senua's Saga: Hellblade 2, starebbe continuando a portare avanti lo sviluppo sull'horror sperimentale noto come Project Mara.