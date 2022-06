Gears Collection all'Xbox Showcase? La raccolta non esiste proprio, per Jez Corden

Da un po' di tempo si vocifera dell'esistenza di una Gears Collection, una raccolta simile ad Halo: The Master Chief Collection comprendente tutti i capitoli della serie inaugurata da Epic Games ed ereditata da The Coalition.

Il promotore di tale indiscrezione è sempre stato Shpeshal Nick, fondatore e conduttore del podcast Xbox Era. Durante le sue trasmissioni si è più volte dichiarato sicuro dell'esistenza di Gears Collection, fissando addirittura la sua uscita alla fine del 2022. Alla luce di ciò, sono molti i giocatori ad aspettarsi un suo annuncio da un momento all'altro, magari all'Xbox & Bethesda Games Showcase di domani 12 giugno, un palcoscenico sicuramente perfetto per un reveal di tale portata. Ebbene, un'altra personalità solitamente ben informata, Jez Corden di WindowsCentral, appare di tutt'altra opinione. Secondo il redattore, Gears Collection non sarà all'Xbox Showcase per un semplice motivo: non esiste!

Chi ha ragione? In mancanza di informazioni ufficiali non siamo in grado di fornirvi una risposta, fortunatamente manca sempre meno all'inizio dello show di Microsoft, fissato alle ore 19:00 di domani. Siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguirlo in compagnia della nostra redazione.