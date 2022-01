Gears e Fable, uno dei due riceverà lo stesso trattamento di Halo Master Chief Collection?

Da quel calderone di rumor di rumor che risponde al nome di YouTube è emersa una nuova indiscrezione che potrebbe far felici i giocatori che bazzicano casa Microsoft da almeno tre lustri.

Nel corso dell'episodio 93 del podcast XboxEra, Shpeshal Nick ha affermato che Microsoft starebbe riservando il "trattamento Halo Master Chief Collection" ad un altro grande franchise della sua ludoteca. Il conduttore e co-fondatore di Xbox Era, che ha all'attivo sia previsioni azzeccate sia indiscrezioni ancora tutte da confermare, non ha svelato dettagli più precisi, ma le sue parole sono bastate a scatenare i fan.

Al momento, gli indiziati speciali risultano essere i franchise di Gears of War e Fable. Entrambi hanno già visto i rispettivi primi capitoli rinascere sotto forma di Anniversary Edition, inoltre sono ancora incredibilmente amati. Tra i due, propendiamo tuttavia per Gears of War, dal momento che esattamente come Halo è dotato di modalità multiplayer che potrebbero essere rimaneggiate per favorire il sostentamento sul lungo periodo. Per Fable, invece, Playground Games sta preparando un nuovo inizio sotto forma di un capitolo next-gen purtroppo ancora privo di una data d'uscita.

Tenendo bene a mente che si tratta di semplici speculazioni e rumor tutt'altro che confermati, a quale dei due franchise riservereste il "trattamento Halo Master Chief Collection"?