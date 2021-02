Gears of War 2 Remastered: un teaser misterioso potrebbe averne svelato l'esistenza

Nella notte i profili social di Gears of War hanno pubblicato un nuovo post, un'immagine che mostra delle piastrine tenute saldamente in mano da un personaggio non identificato. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che l'artwork in questione ricorda molto da vicino un dettaglio della copertina di Gears of War 2.

Come ricorderete, nella cover del gioco Marcus stringe in magno proprio delle piastrine, un particolare che non è certo passato inosservato e che ha subito fatto pensare ad un possibile teaser per Gears of War 2 Definitive Edition. C'è da dire che il riferimento è certamente possibile ma non è detto che l'immagine sia legata a GOW 2 e l'annuncio potrebbe riferirsi a nuovi contenuti per Gears 5.

Secondo alcuni insider The Coalition avrebbe grandi piani per il futuro di Gears e oltre a Gears 6 ci sarebbero anche altri titoli in fase di sviluppo per i prossimi anni. Tra questi rientra anche Gears of War 2 Remastered? Le fonti parlano principalmente di spin-off e non vengono citate riedizioni di vecchi giochi, ma allo stato attuale non è possibile escludere questa idea.

Nel 2018 addirittura era trapelato sul web un trailer di Gears of War 2 Definitive Edition, poi rimosso senza spiegazione alcuna. Da allora non abbiamo saputo più nulla in merito... che sia arrivato il momento di togliere i veli a questo progetto?