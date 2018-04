Gears of War 2: un trailer mostra le differenze tra le versioni Xbox 360 e Xbox One X

Gears of War 2 è ora perfettamente ottimizzato per Xbox One X grazie alla nuova patch pubblicata nella notte. Per l'occasione, Microsoft ha pubblicato anche un trailer che mostra le migliorie apportate le differenze con la versione Xbox 360.

Così come Red Dead Redemption, anche Gears of War 2 gira ora fino a 4K (risoluzione dinamica) su Xbox One X, l'aggiornamento porta la risoluzione fino a 2160p, aumentando il valore originale di ben nove volte. Gli sviluppatori hanno applicato anche nuovi filtri per le texture, migliorato l'antialiasing e stabilizzato il framerate, al momento però non ci sono dettagli più specifici a riguardo, restiamo in attesa delle video analisi e dei video confronti delle testate specializzate per saperne di più.

Ricordiamo inoltre che da oggi tutti i DLC per Gears of War 2 sono ora disponibili gratis su Xbox Store, davvero una bella occasione per riscoprire uno dei titoli più influenti e popolari della scorsa generazione.