Gears of War 2: tutti i DLC sono ora scaricabili gratis

Grandi novità per i fan di Gears of War 2: come riportato in precedenza, il gioco è stato ottimizzato per Xbox One X e per l'occasione Microsoft ha reso gratuiti tutti i DLC: i Map Pack Combustible, Flashback, Dark Corners e Snowblind sono ora gratis su Xbox Store.

Combustible Map Pack (Scarica Gratis)

"Include tre mappe multiplayer: Inondazione, Corsa all'oro e Distributore di benzina. In Inondazione un flusso crescente di Imulsion trasforma la battaglia in una mischia selvaggia. Infiltrati in una fabbrica di Imulsion in Corsa all'oro, in Distributore di benzina invece si assiste a una battaglia in una stazione di rifornimento abbandonata."

Flashback Map Pack (Scarica Gratis)

"Include cunque mappe multiplayer tratte dal primo Gears of War, ora disponibili gratis per tutti anche in Gears of War 2: Ingorgo, Sottopassaggio, Canali, Palazzo e Stazione."

Dark Corners Map Pack (Scarica Gratis)

"Questo pack scaricabile include sette nuove mappe multiplayer e un capitolo bonus tagliato della campagna di Gears of War 2, Via di Fuga. Per gli appassionati del multiplayer, le sette mappe includono a grande richiesta una mappa Macchina da guerra ispirata a Gears 1; Giardino degli antenati, una battaglia senza esclusione di colpi in territorio COG; Autostrada, uno scontro nel Vuoto delle locuste; Monumento, in cui si combatte presso la Tomba degli ignoti; Nel nulla, uno scontro a fuoco in un vecchio motel; Stazione secondaria, un campo di battaglia imprevedibile con vie parallele e Riparo, rilettura della famosa mappa di Gears per Windows."

Snowblind Map Pack (Scarica Gratis)

"Questo pacchetto a tema invernale ti offre quattro mappe di Gears of War 2 che aumenteranno la frenesia delle partite multiplayer e Orda. Dai la caccia ai nemici sulle luminose cime innevate o nelle oscure gallerie di Tunnel. L'imponente complesso industriale di Trituramento offre numerosi bunker in cui ripararti, ma fai attenzione ai cecchini appostati sugli edifici circostanti. Non sottovalutare le rovine dei monumenti di Cortile, in cui gli ampi spazi aperti offrono numerose opportunità di abbattere i nemici... a meno che non siano loro a colpire per primi. Infine, a grande richiesta, torna la celebre mappa Deposito di Gears 1."

Ricordiamo che Gears of War 2 è giocabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass, il gioco è retrocompatibile con Xbox One e da oggi ottimizzato per Xbox One X.