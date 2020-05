Gears of War 3: che ci fa su un devkit PS3? Un video mostra la demo

Nei mesi che hanno preceduto il lancio di Gears of War 3, i vertici di Epic asserirono che oW 3 sarebbe stato possibile su PS3 ma che Microsoft li avrebbe convinti dell'esclusiva. A quasi dieci anni di distanza, uno youtuber afferma di essere entrato in possesso di una rarissima demo di Gears of War 3 per PS3.

Il creatore di contenuti conosciuto su YouTube come Proto ha infatti pubblicato una video dimostrazione di questa tech demo "segreta" di Gears of War 3 per PlayStation 3 servendosi del suo devkit. La build in questione sarebbe datata 19 maggio 2011 e mostrerebbe delle scene di gameplay provenienti, appunto, da un kit di sviluppo di PS3 nonostante il layout di comandi dell'interfaccia rimandino alla versione Xbox 360 e al suo controller.

A detta dello youtuber, questa tech demo sarebbe stata sviluppata internamente da Epic Games per testare le capacità dell'hardware di PlayStation 3 in funzione del possibile approdo di Gears of War 3, per non citare gli studi condotti in quel periodo sulle ottimizzazioni multipiattaforma da apportare all'Unreal Engine 3.

Essendo stata sviluppata per poter girare solo su di un devkit, secondo Proto la tech demo in questione non può essere riprodotta su di una PS3 standard o tantomeno su di un emulatore come RPCS3: in compenso, la demo di Gears of War 3 su PlayStation 3 vanta il supporto allo splitscreen e persino alla componente multiplayer, ma solo tramite codice di debug e, ovviamente, senza potervi accedere in virtù dell'impossibilità di connettersi ai server di Xbox Live.