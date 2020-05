Gears of War 3 su PS3, Epic conferma: la tech demo è autentica

Il video che mostra Gears of War 3 su PS3 ha ricevuto un'enorme eco mediatica. Anche per questo, Epic Games ha deciso di esporsi per fare chiarezza e certificare l'effettiva autenticità del filmato pubblicato dallo youtuber Proto.

Un portavoce di Epic ha spiegato dalle pagine di Kotaku che "questo filmato è il sottoprodotto del processo di sviluppo e di test che stavamo compiendosu Unreal Engine 3 utilizzando sia Gears che Unreal Tournament".

Lo stesso rappresentante di Epic Games ha poi precisato che "si è trattato di un test che non ha mai riguardato alcun prodotto reale destinato ad essere commercializzato su PlayStation 3". Con queste parole, il PR di Epic smentisce parzialmente la ricostruzione fatta dallo youtuber Proto per descrivere questa tech demo come una sorta di "prova" delle origini multipiattaforma di Gears of War 3.

Quanto alla provenienza di questo leak, il portavoce di Epic Games chiarisce dalle colonne di Kotaku che la tech demo di GoW 3 per il kit di sviluppo di PS3 è stata ottenuta da un non meglio precisato hacker intrufolatosi nei server della compagnia nel 2011. E pensare che, poco prima della conferma di Epic dell'autenticità di questo video, il papà della serie di Gears of War Cliff Bleszinski si era esposto sui social per definire "fake al 99%" il filmato della demo PS3 di GoW 3.