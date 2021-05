Gears of War 3: il prototipo per PS3 è disponibile per il download gratis

Lo scorso anno è venuto alla luce un prototipo di Gears of War 3 per PlayStation 3 rivelatosi poi assolutamente autentico e sviluppato effettivamente da Epic Games, oggi la build del prototipo è disponibile su Internet Archive per il download libero.

Esiste dunque una build di Gears of War 3 per PlayStation 3 datata 19 maggio 2011 (esattamente dieci anni fa) si tratta di un prototipo creato per effettuare test interni e sperimentazioni con l'Unreal Engine sulla console Sony e non c'è mai stata la volontà di commercializzare il gioco su questa piattaforma.

La build può essere scaricata liberamente a scopo di conservazione ma non girerà su PlayStation 3 dal momento che si tratta di un prototipo non finalizzato per le console fisiche ma pensato per avviarsi su hardware di debug, non è escluso però che qualche emulatore riesca a far girare l'applicazione.

Gears of War 3 è stato usato per testare i Dev Kit di PS3 all'epoca, in molti hanno dubitato dell'autenticità del video che trovate qui sopra e diffuso nella primavera del 2020, uno degli sviluppatori coinvolti nel progetto ha però confermato l'autenticità non solo del video ma anche della build, ora messa a disposizione di tutti, ovviamente senza alcun tipo di supporto o assistenza.