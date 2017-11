Gears of War 4 arriverà in Xbox Game Pass il primo dicembre?

A giudicare da un misterioso tweet pubblicato da Larry "Major Nelson" Hryb,potrebbe arrivare all'interno della sottoscrizioneil prossimo primo dicembre.

Il video condiviso non lo annuncia in maniera chiara, tuttavia mostra ben quattro loghi di Gears of War succedersi in rapida successione e la data sopra indicata. Gli altri giochi della serie fanno già parte della selezione dei titoli proposta da Xbox Game Pass, quindi con tutta probabilità sarà proprio il quarto capitolo a debuttare tra circa due settimane. Giudicate voi stessi nel tweet allegato in calce alla notizia.

Gears of War 4, tra l'altro, si è recentemente aggiornato per supportare la potenza aggiuntiva messa a disposizione da Xbox One X, con risultati eccezionali. Potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per tutti i neo-possessori di mettere alla prova la loro nuova console con un titolo di prim'ordine dal punto di vista tecnico, ad un prezzo contenuto.

All'inizio di questo mese si sono aggiunti al catalogo anche giochi del calibro di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Halo Wars Definitive Edition, Resident Evil HD e Oddworld: New ‘n’ Tasty. Microsoft sembra essere sulla buona strada per trasformare davvero Xbox Game Pass nel Netflix dei videogiochi.