Gears of War 4 festeggia l'undicesimo anniversario della serie con tanti eventi

Il 6 novembre 2006 il primo episodio diusciva su Xbox 360, riscuotendo sin da subito un enorme successo. Per festeggiare l'undicesimo anniversario della saga,ha annunciato una serie di venti speciali per

Novembre sarà un mese decisamente ricco di novità, dal ritorno della Squadra Delta Classica a una serie di eventi settimanali con doppi XP, senza dimenticare le nuove Flaming Skin per le armi e altre sorprese non ancora annunciate.

Il pacchetto Classic Delta Squad (2.000 crediti) sarà disponibile fino al 3 dicembre e offrirà la possibilità di ottenere uno dei membri originali della Squadra Delta (Marcus, Dome, Cole e Baird) e il il set di skin celebrativo per l'undicesimo anniversario. Disponibili anche i Weekly Delta Pack per 400 crediti, i quali offrono tre carte e due oggetti speciali della collezione 11 Years of Gears.

Ricordiamo che Gears of War 4 ha recentemente ricevuto un nuovo corposo aggiornamento che abilita il supporto 4K su Xbox One X.