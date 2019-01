Gears of War 4 gratis nel weekend per gli abbonati a Xbox Live Gold

In attesa che Microsoft sia pronta a svelare maggiori informazioni su Gears 5, tutti gli interessati alla saga tps in mano agli sviluppatori di The Coalition potranno provare gratuitamente nel weekend Gears of War 4.

A partire da giovedì 31 gennaio alle ore 21:00 italiane potrete mettere mano a Gears of War 4, se iscritti all'abbonamento di Xbox Live Gold. Il titolo sarà liberamente giocabile in tutti i suoi contenuti, compresa sia la campagna single player, che il ricco comparto multiplayer online che include le modalità Versus, Orda ed Escalation. Il periodo gratuito avrà termine domenica 3 febbraio alle ore 08:59. Sfrutterete l'occasione per provare lo sparatutto in terza persona di The Coalition?

Ricordiamo ai lettori che Gears of War 4 è disponibile ora su PC Windows 10 e Xbox One (il gioco supporta Xbox One X). Recentemente si è diffuso online secondo il quale Gears 5 rappresenterà un capitolo profondamente evolutivo per la saga, caratterizzato da opzioni di personalizzazione delle armi, mappe più estese, una campagna più longeva, ed un multiplayer rinnovato.