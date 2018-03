Gears of War 4: la prossima patch aggiungerà 11 nuovi obiettivi sbloccabili

ha annunciato le novità in arrivo su Gears of War 4 con la prossima patch attesa per il 6 marzo. L'aggiornamento apporterà diversi cambiamenti per l'e introdurrà 11 nuovi obiettivi da sbloccare nelle modalità Versus e Orda.

L'aggiornamento rimuoverà l'Hammerburst tra le arme equipaggiabili a inizio partita in alcune modalità come Nucleo, permettendo comunque di raccoglierla come arma secondaria in diverse mappe tra cui Avalanche, Blood Drive, Harbor, Old Town e Relic. Per quanto riguarda i nuovi obiettivi, invece, verranno aggiunti 11 achievement da sbloccare nelle modalità Orda e Versus, per un totale di 500 punti G da guadagnare nel corso delle partite.

A questo indirizzo trovate il changelog completo con tutte le novità in arrivo su Gears of War 4 con la patch del 6 marzo. Sapevate che Phil Spencer ha confermato lo scorso gennaio la realizzazione di un nuovo capitolo di Gears of War?