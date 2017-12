Gears of War 4: The Coalition lancia l'evento Gearsmas 2017 per festeggiare il Natale

ha oggi annunciato l'arrivo dell'evento, in arrivo - come intuibile dal nome - super celebrare in grande stile le festività natalizie.

Tanti nuovi contenuti, dunque, per i giocatori di Gears of War 4: annunciati i lanci di due speciali modalità di gioco, Jingle Juvies e Snowball Fighting.

La prima rappresenta una variante della modalità Orda, e vedrà i Juvies pronti ad invadere in massa il campo di battaglia, mettendo così a dura prova i giocatori. La modalità sarà disponibile a difficoltà normale o Insana, e richiederà un'alta dose di tatticità da parte dei giocatori.

Snowball Fight, già conosciuta dai veterani della saga, vi consentirà di prendere parte a dei match frenetici e divernti e di utilizzare dei speciali fucili a palle di neve, in pieno stile natalizio. In entrambe le modalità sarete in grado di ottenere nuove armi: per farlo registratevi innanzitutto qui, ed in seguito portate a termine le richieste necessarie all'ottenimento delle nuove bocche da fuoco.

Durante il Gearsmas 2017 potrete inoltre mettere le mani su nuove skin per i personaggi e per le armi, di cui potete avere un piccola anteprima tramite l'immagine riportata in calce. L'evento inizierà venerdì 15 dicembre e proseguirà fino al 2 gennaio 2018.