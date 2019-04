Gears of War 4 e The Crew 2 giocabili gratis nel weekend su Xbox One

Come parte del programma Free Play Days, Microsoft ha annunciato che Gears of War 4 e The Crew 2 Standard Edition saranno giocabili in via gratuita nel weekend per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold.

Un'ottima occasione per chi nel fine settimana è in cerca di un po' d'azione, che si tratti di annientare locuste o di sfrecciare a tutta velocità su bolidi da corsa. Il weekend gratuito, già disponibile per gli abbonati a Xbox Live Gold, proseguirà in questi giorni e terminerà domenica 28 aprile. Segnaliamo inoltre che The Crew 2 (di cui era già stato confermato precedentemente il weekend di gioco gratuito) è acquistabile al momento ad un prezzo scontato di 17,99 euro sull'Xbox Store, in caso siate interessati a mettere le mani sulla versione completa del racing game open world di Ubisoft.

Coglierete l'occasione per dare una chance ai due titoli? Approfittiamo per rimandarvi agli ultimi rumor sull'attesissimo Gears 5, di cui si vociferano aree di gioco 20 volte più grandi rispetto al passato e una modalità Orda rinnovata in molti dei suoi aspetti.