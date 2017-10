Gears of War 4: un video ci illustra le migliorie su Xbox One X

ha pubblicato oggi un nuovo filmato dedicato al prossimo update di, grazie al quale il TPS disarà in grado di supportare l'hardware di Xbox One X, la console premium in arrivo il prossimo 7 novembre.

Come ci viene segnalato durante il corso del filmato, Gears of War 4 offrirà su Xbox One X una "vera esperienza in 4K", supporterà l'High Dynamic Range, il Dolby Atmos 3D e performance fino ai 60FPS nell'apposita modalità di gioco. Oltre a questo, abbiamo anche miglioramenti per l'illuminazione, le ombre, le texture dei personaggi, riflessi, draw distance e altro ancora.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in calce, ricordiamo che Gears of War 4 è disponibile su PC e Xbox One.