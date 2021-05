Gears of War 6, ma non solo: una nuova IP in sviluppo per The Coalition? Spunta il rumor

Tra gli Xbox Game Studios, sembra che la nuota iterazione del motore grafico sviluppato da Epic Games abbia già ottenuto una notevole popolarità. Dopo la conferma che Senua's Saga: Hellblade II sarà realizzato con Unreal Engine 5, giunge infatti la notizia che anche The Coalition ha iniziato a testare l'engine.

in un recente comunicato, gli autori dell'apprezzato Gears 5 hanno infatti annunciato di aver ufficialmente abbracciato lo sviluppo videoludico next-gen, attività che li terrà occupati per diverso tempo prima di poter svelare i propri nuovi progetti al pubblico. Il matrimonio tra The Coalition e Unreal Engine 5 richiederà infatti un attento studio del nuovo motore da parte della software house, che invita dunque i propri fan ad armarsi di pazienza.

Sull'identità dei progetti in cantiere presso The Coalition potrebbero però essere già trapelate alcune prime informazioni. Il noto insider e giornalista videoludico Jeff Grubb ha infatti toccato la tematica di recente Secondo quest'ultimo, al momento il team si starebbe dedicando ad una nuova IP, nell'ambito di un progetto sperimentale e più contenuto rispetto ai precedenti lavori del team. Obiettivo di quest'ultimo sarebbe proprio quello di consentire alla software house di acquisire dimestichezza con l'Unreal Engine 5, per poi passare, una volta terminato il titolo, alla realizzazione di Gears 6.



Al momento, ovviamente, si tratta di un semplice rumor: per saperne di più sarà necessario attendere nuove comunicazioni dallo studio Microsoft.