Gears of War ritrova l'autore di GoW 2 e 3: Joshua Ortega lavorerà a Gears 6?

Sull'onda dell'indiscrezione di Jeff Grubb che vuole The Coalition concentrata anima e corpo sullo sviluppo di Gears 6, arriva una notizia che farà senz'altro felici i fan che hanno mal digerito alcune delle recenti svolte narrative. Uno degli scrittori storici del franchise è tornato a bordo!

Stiamo parlando di Joshua Ortega, autore e scrittore che ha contribuito a plasmare alcuni degli episodi più amati di Gears of War. È stato egli stesso a confermare il suo ritorno nel franchise, con un tweet che funge anche da riassunto dei suoi preziosi contribuiti all'universo del gioco. Ortega ha infatti scritto e co-diretto Gears of War 2 (per il quale ha anche creato i collezionabili, il primo teaser trailer e il manuale, e ha supervisionato la campagna pubblicitaria), ha scritto i primi 13 volumi del fumetto prequel edito da DC Comics, e ha co-creato la storia di Gears of War 3 (incluso il DLC RAAM's Shadow). A lui si devono inoltre la nascita del personaggio di Niles Samson (il genetista che ha creato l'orda delle Locuste) e di ambientazioni come la New Hope Research Facility e il Monte Kadar.

Un curriculum niente male, al quale vanno ascritti anche i contributi a Ghost of Tsushima, Spider-Man, Star Wars. Ortega non ha specificato su cosa lavorerà di preciso, anche se il tempismo del suo annuncio lascia presagire una collaborazione per Gears 6, il cui annuncio ufficiale non è ancora avvenuto: secondo Jeff Grubb, lo sviluppo vero e proprio sarebbe cominciato nel 2022.