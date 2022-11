Gears of War, a caccia del nuovo Marcus Fenix: il creatore vuole Dave Bautista nel film

Il team di Microsoft aveva anticipato da tempo la volontà di ampliare il marchio di Gears of War, con un utilizzo dell'IP che superasse i confini del solo mondo videoludico.

A distanza di pochi mesi, e dopo un ampio numero di indiscrezioni, i fan della serie verdecrociata possono ora festeggiare l'annuncio ufficiale di una serie animata e di un film ispirati a Gears of War. Entrambe le produzioni troveranno asilo nel catalogo di Netflix, con l'azienda sempre più attiva sul fronte delle trasposizioni cinematografiche di IP videoludiche.

Al momento, non sono molte le informazioni disponibili sul lungometraggio dedicato a Gears of War, ma il creatore della serie di videogiochi ha già le idee molto chiare sull'attore che dovrebbe interpretare il ruolo di Marcus Fenix. Con un breve cinguettio, Cliff Bleszinski ha infatti auspicato il coinvolgimento di Dave Bautista nel progetto cinematografico. Un binomio che a quanto pare sarebbe incredibilmente gradito allo stesso attore, che in passato aveva dichiarato di voler dart voce a Marcus Fenix in un eventuale lungometraggio ispirato a Gears of War.



Al momento, ad ogni modo, non vi sono conferme ufficiali in merito al cast del film Netflix. In attesa di saperne di più, gli appassionati possono comunque godersi il cameo di Dave Bautista in Gears 5!