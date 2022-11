Gears of War: Epic non sapeva più che farsene dopo il terzo capitolo, parla Bleszinski

Pur essendo sempre stato legato a doppio filo con Microsoft e le piattaforme Xbox, il franchise di Gears of War apparteneva originariamente ad Epic Games, compagnia che ha dato i natali all'iconico shooter in terza persona.

Nel corso di una recente chiacchierata con IGN.com, Cliff Bleszinski, in passato lead designer della serie, è tornato a parlare di Gears of War e di come Epic Games, dopo la pubblicazione del terzo capitolo, avesse ormai esaurito le idee creative. L'IP è stata venduta a Microsoft nel 2014, due anni dopo la dipartita di Cliff Bleszinski da Epic Games.



"Onestamente penso che una volta che Lee Perry [designer di Gears of War 2], io e Rod Ferguson [produttore di Gears of War] ce ne siamo andati, Epic non sapesse davvero cosa fare con il franchise", le sue dichiarazioni. Bleszinski crede che Epic abbia fatto la mossa giusta, dal momento che non sapeva più come gestire Gears e la vendita ha rimpinguato le casse della compagnia per quelli che sarebbero diventati i suoi futuri investimenti (tra cui, ovviamente, Fortnite).

Bleszinski ha anche svelato che dopo la cessione di Gears of War, l'unica persona a chiamarlo è stato Phil Spencer, oggi leader di Xbox: "Per quanto io amassi Tim e Mark [Rein, VP di Epic Games] e siamo ancora in contatto, quando l'IP è stata venduta a Microsoft l'unica telefonata che ho ricevuto è stata quella di Phil Spencer. E questo è Phil. Phil è un gentiluomo".

Come saprete, la serie è oggi gestita da The Coalition, che ha realizzato il quarto e quinto capitolo. Un annuncio di lavoro sembra confermare che Gears 6 si farà, e le mosse recentemente attuate da parte di Microsoft lasciano intendere che la compagnia ha intenzione di estendere il marchio di Gears oltre i confini videoludici.