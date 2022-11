Gears of War: i giochi di The Coalition non hanno il cuore degli originali, per Bleszinski

Oltre ad aver affermato che Epic Games non aveva più idee per gestire la serie di Gears of War dopo la pubblicazione del terzo capitolo, Cliff Bleszinski, ex lead designer e game director dello sparatutto in terza persona, ha discusso dei più recenti capitoli del franchise ora in mano agli sviluppatori di The Coalition.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, Bleszinski ha dichiarato di ritenere Gears of War 4 e Gears 5 dei giochi "molto, molto belli", ma ha al contempo espresso delle critiche nei confronti degli ultimi due episodi della serie sviluppati presso le fucine di The Coalition, studio facente parte degli Xbox Game Studios. Pur non fornendo argomentazioni particolarmente dettagliate, Bleszinski ha dichiarato che gli ultimi giochi della serie non hanno il "cuore" della trilogia originale sviluppata da Epic Games.

Bleszinski ha inoltre evidenziato quella che, secondo la sua opinione, è una delle maggiori criticità dei capitoli firmati The Coalition: la libertà concessa al giocatore nel decidere il destino di alcuni personaggi, che negli ultimi episodi possono vivere o morire a seconda delle scelte compiute. L'autore si è detto sconcertato da una scelta di design simile, e crede che gli sceneggiatori si siano in questo modo "messi in un angolo" per lasciare spazio eccessivo al giocatore. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo col pensiero espresso da Bleszinski?

Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali, The Coalition potrebbe essere al lavoro su Gears 6, stando agli annunci di lavoro della compagnia.