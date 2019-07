Gears of War: Marcus e la Squadra Delta protagonisti di My Generation Episodio 13

In attesa di Gears 5, in uscita a settembre, ripercorriamo la storia dello sparatutto Epic/Microsoft, serie nata nel 2006 su Xbox 360 e arrivata fino ai giorni nostri dando vita a vari episodi ufficiali, prequel e spin-off. Facciamo la conoscenza di Marcus e della Squadra Delta!

Il primo atto di questa incredibile serie sci-fi non è stato solamente una delle esclusive Xbox 360 di maggior peso dell'intera storia della console Microsoft ma, grazie al talento e, perchè no, alla lucida follia creativa di Cliff Bleszinski, ha saputo riscrivere le regole del genere dettando un nuovo standard che continua tutt'oggi ad essere seguito dalla maggior parte degli sviluppatori di sparatutto con visuale in terza persona.

Dalla mitica motosega del Lancer all'enorme eco mediatica ottenuta con lo spot TV incentrato sulla cover "Mad World" di Gary Jules, il capitolo d'esordio dell'epopea di Marcus Fenix e dei suoi sodali della Squadra Delta ha segnato un'intera epoca e spianato la strada a sequel di enorme successo e una pletora di videogiochi ispirati agli "ingranaggi di guerra" passati sotto l'egida di Microsoft e, con l'attesissimo Gears 5, degli studi The Coalition.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'Episodio 13 di My Generation e alle nostre considerazioni sulla storia di Gears of War, vi ricordiamo che alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 3 luglio, partirà su Twitch la nostra nuova rubrica My Generation Live: la prima puntata sarà dedicata interamente all'epopea sparatutto di Wolfenstein, dai suoi leggendari esordi all'evoluzione moderna sempre a firma di id Software.