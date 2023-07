Gears of War dal peggiore al migliore: qual è il gioco più bello?

Ci siamo chiesti qual è l'esclusiva Xbox più iconica tra Halo e Gears of Wars, ma indipendentemente dalla risposta è chiaro che l'opera di Epic Games oggi in mano a The Coalition ha scritto la storia della console Microsoft, grazie a giochi di elevata qualità che hanno ridefinito il concetto di TPS.

Dalle origini su Xbox 360 nel 2006 fino al più recente quinto episodio, nel bene e nel male la serie di Gears of War (nota anche semplicemente come Gears) ha sempre saputo far parlare di sé, attirando l'attenzione di milioni di giocatori. Ripercorriamo dunque il brand attraverso una classifica di Gears dal meno riuscito fino al più bello:

6 - Gears of War Judgment

Il prequel della trilogia originale sviluppato da People Can Fly aveva dalla sua alcune idee interessanti, come ad esempio una giocabilità più orientata verso l'arcade grazie ad alcuni modificatori della difficoltà attivabili all'inizio di ogni capitolo del gioco. Tuttavia, Gears of War Judgment si è rivelato anche l'episodio più debole del brand: oltre ad essere una sostanziale riproposizione di quanto già visto nei giochi precedenti, l'opera incentrata sulla figura di Damon Baird e della Squadra Kilo non è riuscita a conquistare nemmeno sul lato narrativo, rivelandosi più sottotono del previsto e non approfondendo in maniera concreta l'universo di gioco ed i suoi protagonisti.

5 - Gears of War 4

L'inizio del nuovo corso del franchise, passato sotto la guida di The Coalition. Dopo aver preso dimestichezza con la serie grazie a Gears of War Ultimate Edition, con Gears of War 4 il team in forza a Microsoft dà inizio ad una nuova storia incentrata su JD Fenix, figlio di Marcus Fenix, ed i suoi compagni Kait Diaz e Delmont Walker, alle prese con una nuova, temibile minaccia. Nonostante le interessanti premesse ed una qualità generale sicuramente buona, il quarto titolo principale appare però un po' troppo conservativo e non riesce dunque a spiccare il volo in termini ludici e narrativi. Non aiuta una fase iniziale piuttosto lenta, sebbene con il passare delle ore il gioco ingrani un poco alla volta divenendo più coinvolgente.

4 - Gears of War

Dove tutto ha avuto inizio, un'opera che ha scritto la storia di Xbox e che ha introdotto i fan alle gesta dell'iconica Squadra Delta composta da Marcus Fenix, Dominic Santiago, Augustus Cole e Damon Baird, in lotta contro l'esercito delle Locuste. L'originale Gears of War si è dimostrato un TPS dall'elevato tasso di coinvolgimento e adrenalina, graziato da un ritmo eccezionale e da immersive atmosfere in stile horror. Forse un po' breve e con una narrativa di contorno, ma senza dubbio un progetto memorabile, ulteriormente perfezionato dall'edizione rimasterizzata Gears of War Ultimate Edition.

3 - Gears of War 3

La conclusione della trilogia originale di Epic Games è di quelli che non si dimenticano facilmente. Gears of War 3 non solo offre un concentrato di azione e coinvolgimento stellare grazie ad una campagna strutturata in maniera eccellente per ritmo e design, ma sa regalare anche grandi emozioni con le gesta di Dominic ed un finale che per la prima volta dimostra che anche nell'universo della serie esiste speranza, esiste un futuro. Un'opera memorabile.

2 - Gears 5

Dopo un quarto episodio conservativo, con Gears 5 The Coalition inizia a fare sul serio e riesce finalmente a dare nuova linfa vitale al franchise. Pur restando fedeli alla tradizione ludica del brand, il quinto capitolo offre una libertà d'azione e movimento mai sperimentata prima da nessun Gears e si perfeziona in maniera più concreta sul fronte narrativo, gettando le basi per alcuni cruciali sviluppi che daranno sempre più pathos all'evoluzione della storia e dei suoi personaggi. Gli sviluppatori sono quindi riusciti a confezionare uno dei migliori Gears di sempre, con la speranza che il futuro Gears 6 possa offrire grandi cose esattamente come il quinto titolo principale.

1 - Gears of War 2

Se già il primo capitolo aveva lasciato il segno, con Gears of War 2 avviene la definitiva consacrazione del brand attraverso un seguito magistrale che perfeziona ogni singolo aspetto del predecessore. Oltre ad essere molto più grande in termini di contenuti ed ulteriormente perfezionato a livello tecnico, il secondo episodio butta i giocatori nel cuore del conflitto tra gli umani e le Locuste, dando vita ad una campagna dall'elevato tasso di spettacolarità e coinvolgimento grazie ad una continua sequenza di situazioni imprevedibili e memorabili (ricordate la fase ambientata all'interno del Riftworm?). Anche lato multiplayer si rivela un prodotto imprescindibile, introducendo inoltre la modalità Orda che diverrà in seguito un elemento cardine della serie oltre ad essere fonte d'ispirazione per numerosi sviluppatori negli anni a venire. Senza alcun dubbio una delle migliori esclusive Microsoft di sempre.

Bonus - Gears Tactics e Gears Pop

Nel 2020 c'è stato spazio per un ulteriore prequel dell'intero brand, ambientato nei primissimi anni del conflitto con le Locuste. A differenza del resto della serie, però, Gears Tactics è per l'appunto uno strategico a turni sulla falsariga di XCOM che stravolge completamente le carte in tavola offrendo un punto di vista diverso su Gears of War. Il gioco sviluppato da Splash Damage si è alla fine dimostrato un valido spin-off, nulla di trascendentale e sicuramente non tra i migliori Gears, ma curato quanto basta per regalare diverse ore d'intrattenimento. Merita infine una menzione Gears Pop, un altro strategico stavolta in tempo reale per sistemi mobile, caratterizzato da uno stile grafico più leggero e con tutti i personaggi in stile Funko Pop. Purtroppo, dopo solo due anni di servizio, i server sono stati chiusi e Gears Pop ha così smesso di esistere.