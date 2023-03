Gears of War in prima persona? Cliff Bleszinski ci stava pensando sul serio

Mentre gli appassionati della serie ancora attendono di scoprire quando Gears 6 diverrà realtà, il creatore dei primi giochi, Cliff Bleszinski, ha trovato l'occasione per raccontare diversi aneddoti sulla serie, compreso il fatto che poteva diventare un FPS una volta conclusa la trilogia originale.

Cliffy B ha rivelato questo particolare dettaglio nel corso del suo intervento al podcast di Xbox Era, dove ha confessato che nei piani di Epic Games per il futuro della serie c'era di passare ad una visuale in prima persona con Gears of War 4, abbandonando la telecamera in terza persona che ha sempre caratterizzato il brand sin dai suoi inizi nel 2006. "Posso dirvi che stavo effettivamente considerando l'idea di passare alla prima persona con la serie", rivela Bleszinski, che ha poi aggiunto: "Ma vi immaginate cosa sarebbe potuto essere fare a pezzi una Locusta con una motosega in prima persona?".

Fosse andata in porto una simile idea, la serie di Gears of War sarebbe andata incontro ad una vera e propria rivoluzione. Come ben sappiamo, però, le cose sono andate molto diversamente: Bleszinski lasciò Epic Games nel 2012, un anno dopo la pubblicazione di Gears of War 3, mentre l'azienda alla fine abbandonò l'IP vendendola a Microsoft, che l'ha portata avanti grazie agli sforzi di The Coalition. In una precedente intervista Cliffy B affermò che, secondo lui, i Gears of War di The Coalition non avevano il cuore degli originali, pur considerandoli comunque giochi molto belli.

Il noto game designer ha infine svelato anche che Phil Spencer voleva che Gears of War fosse più horror, riavvicinandosi così alle atmosfere delle origini del brand.