Gears of War: Phil Spencer avrebbe voluto la serie più horror, svela Cliffy B

Nel corso di una recente chiacchierata con i curatori del podcast Xbox Era, Cliff Bleszinski, storico lead designer della serie di Gears of War, ha svelato un dettaglio interessante su Phil Spencer e su come l'attuale leader della divisione Xbox avrebbe voluto caratterizzare il franchise.

Stando a quanto dichiarato da Bleszkinski nel filmato che potete visionare a questo indirizzo, una volta che Microsoft aveva acquisito tutti i diritti sull'IP di Gears of War, Spencer aveva raggiunto Rod Fergusson per dire la sua sulla possibile direzione che avrebbe potuto intraprendere il franchise.

"Questa è stata la nota principale di Phil Spencer quando Microsoft ha acquisito l'IP di Gears of War. Quando ne stava parlando con Rod Ferguson, gli ha detto di tornare agli elementi horror", le dichiarazioni di Bleszinski. L'ex lead designer della serie ha del resto ricordato come l'atmosfera grigia e cupa del primo capitolo della serie fosse fortemente ispirata da Resident Evil 4, e sembra che Phil Spencer volesse catturare nuovamente proprio questo tipo di caratterizzazione.

Nonostante queste direttive, sappiamo bene come Gears of War 4 e Gears 5 non abbiano così tanto accolto gli elementi horror al suo interno, ed abbiano invece preferito dare ampio spazio all'azione pura. Siamo curiosi, a questo punto, di scoprire se le cose cambieranno con Gears 6, con The Coalition che vuole spingere la serie oltre ogni limite.