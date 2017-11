Gears of War 4: le prime impressioni sulla versione per Xbox One X

è uno deiche beneficia della potenza aggiuntiva messa a disposizione dae la redazione di Digital Foundry l'ha subito messo alla prova fornendoci le prime impressioni.

Un video pubblicato da Mircrosoft già illustrò le migliorie del gioco, e ora è stato confermato che il titolo di The Coalition gira ad una risoluzione nativa di 4K e supporta anche l'HDR. Il filmato che potete vedere in cima alla notizia può anche essere visto in HDR se disponete di dispositivi compatibili come le TV Samsung 2016/2017 con l'app YouTube installata, Chromecast Ultra o smartphone come Samsung Galaxy S8, LG V30 e altri.

Secondo Digital Foundry, Gears of War 4 è uno dei titoli in 4K più impressionanti attualmente disponibili sulla console e potrebbe persino essere utilizzato come una vetrina per la tecnologia HDR.

È possibile scegliere tra due modalità: Visuals e Performance. Con la prima delle due attiva il gioco viene renderizzato in 4K con il frame-rate bloccato a 30fps, mantenuti senza problemi. La seconda modalità, invece, opta per una risoluzione 1080p ma raddoppia il frame-rate, portandolo a 60fps. Purtroppo nelle situazioni più affollate, con tanti nemici ed esplosioni a schermo, si sono verificati diversi cali.

Potete farvi un'idea precisa guardando il filmato in apertura. Xbox One X sarà disponibile all'acquisto a partire dal 7 novembre. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione e di guardare il nostro unboxing.