Gears of War: la serie Xbox ha venduto oltre 40 milioni di copie

Contestualmente all'annuncio del film e della serie animata di Gears of War, veniamo a conoscenza di un interessante dettaglio rigurdante l'accoglienza sul mercato che la serie sparatutto in terza persona di Microsoft ha ricevuto sin dalla sua prima apparizione ad oggi.

Netflix ha esaltato la popolarità del franchise di Gears of War, divenuto nel corso del tempo uno dei più simbolici all'interno del panorama videoludico. Tra le informazioni riportate dal colosso dell'intrattenimento in streaming, scopriamo anche che Gears of War ha totalizzato 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio del primo capitolo ad oggi, spin-off inclusi.

"Il gioco è ambientato su un pianeta sull'orlo del collasso sociale quando una mostruosa minaccia dal basso sotto forma di creature sotterranee conosciute come la Locusta porta l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Delta Squad, una squadra disorganizzata guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix, è ora incaricato di guidare l'ultima resistenza dell'umanità. Con oltre 40 milioni di copie vendute in sei iterazioni più gli spin-off, il franchise è considerato una delle saghe più ricche e apprezzate del gaming con una base di fan appassionata".

Recentemente, Cliff Bleszinsky, game director della serie fin quando è appartenuta ad Epic Games, ha dichiarato che i più recenti capitoli di Gears of War non hanno il cuore degli originali.