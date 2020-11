Gears of War: la storia della serie in attesa di Tactics per Xbox Series X|S e One

In attesa dell'arrivo di Gears Tactics su Xbox One e Xbox Series X|S, abbiamo deciso di ricapitolare tutta la storia di una delle saghe simbolo di Microsoft, che dal 2006 a questa parte ha appassionato milioni di videogiocatori.

Raccontare la storia di Gears of War non è affatto semplice, dal momento che si dipana attraverso più di un medium e molti capitoli videoludici, tra i quali figurano diversi spin-off. Nel farlo, abbiamo deciso di concentrarci sugli episodi principali della serie, senza tuttavia farci mancare alcune premesse di carattere generale indispensabili per la comprensione completa.

Gears of War è ambientato sul pianeta Sera, un mondo diverso e al tempo stesso simile alla Terra, dove tutto, persino la cronologia della storia, ruota attorno al Giorno dell'Emersione (E-Day), ovvero il momento in cui sono emerse dal sottosuolo le spietate spietate creature antropomorfe conosciute come Locuste. Prima di quel momento, l'intero pianeta era impegnato nelle Guerre Pendulum, un conflitto scatenato dalla contesa per l'Imulsion, una preziosa sostanza giallo luminescente (il parallelismo con il nostro petrolio è evidente).

Il primo, seminale Gears of War comincia nel 14 DE (Dopo Emersione), in un momento in cui la guerra tra umani e locuste è più viva e spietata che mai. Da questo punto in poi potete vivere il viaggio nella storia di Gears of War guardando il Video Speciale che abbiamo appositamente confezionato per voi, e che trovate in apertura di notizia. Gears Tactics, ricordiamo, è già disponibile su PC e accompagnerà il lancio di Xbox Series X|S il prossimo 10 novembre. Lo stesso giorno uscirà pure su Xbox One.