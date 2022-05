Gears of War, stesso trattamento di Halo Master Chief Collection? Nuovi rumor

Avevamo appena salutato l'arrivo del 2022 quando hanno cominciato a circolare i primi rumor sull'esistenza di una raccolta di Gears of War in stile Halo Master Chief Collection. A distanza di qualche mese sono tornati d'attualità, ancora una volta per mano di Shpeshal Nick...

Durante l'episodio 109 del suo podcast, Xbox Era, Nick ha nuovamente ribadito che secondo le sue fonti Microsoft starebbe lavorando alle versioni rimasterizzate dei giochi di un franchise molto famoso, quasi sicuramente Gears of War - dunque non Forza Horizon o Fable come era stato ipotizzato da alcuni fan. L'annuncio della raccolta con i primi episodi della serie in stile Master Chief Collection, sempre secondo l'insider, sarebbe previsto nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase del prossimo 12 giugno, mentre la pubblicazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2022.

Nick si è mostrato piuttosto convinto delle informazioni in suo possesso, ma chiaramente vi consigliamo di prendere le sue parole con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft. La casa di Redmond, dal canto suo, può giocarsi l'opportunità dell'Xbox & Bethesda Showcase per farsi perdonare dai propri videogiocatori, ancora dispiaciuti per i recenti rinvii di Starfield e Redfall. Per quanto concerne Gears 6, l'attesa potrebbe invece rivelarsi più lunga del previsto, dal momento che The Coalition sta lavorando anche ad una nuova IP in Unreal Engine 5.