Gears POP! in arrivo il 22 agosto su Windows 10, iOS e Android

Durante la nuova puntata di Inside Xbox dedicata alla Gamescom 2019 di Colonia, Microsoft ha annunciato che Gears POP! debutterà il 22 agosto su Windows 10 e sui dispositivi mobile iOS e Android. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Nato dalla collaborazione tra Microsoft e Funko, Gears POP! si presenta come uno spin-off free-to-play della serie Gears of War, con i personaggi rappresentati in stile Funko POP!

I giocatori potranno collezionare e potenziare decine degli iconici eroi e cattivi di Gears of War, assemblando la squadra più potente possibile allo scopo di sfidare altri collezionisti e giocatori di tutto il mondo in una serie di battaglie multiplayer dall'impostazione tattica.

Come potete vedere nel nuovo trailer riportato in cima alla notizia, Gears POP! sarà disponibile dal prossimo 22 agosto come free-to-play su Windows 10 (tramite Microsoft Store), dispositivi iOS e Android.