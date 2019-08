Gears Pop! disponibile ora per il download gratis su iPhone e Android

Gears Pop! è ora disponibile per il download gratis da App Store e Google Play, compatibile con smartphone iPhone e Android, iPad e tablet. Il gioco è distribuito come Free to Play con supporto per gli acquisti in-app, non obbligatori per giocare.

"Per la prima volta su mobile, Gears of War e Funko Pop! uniscono le loro forze per creare esplosive battaglie multiplayer in tempo reale, ambientate nell'universo Gears. Colleziona e potenzia decine degli iconici eroi e cattivi di Gears of War, ognuno caratterizzato dal fantastico design vinilico di Funko Pop! Assembla la squadra più incredibile e conducila alla vittoria nell'arena sfidando altri collezionisti e concorrenti di tutto il mondo in un frenetico combattimento tattico con il noto sistema di coperture!"

Per quanto riguarda le microtransazioni, i prezzi partono da 1.09 euro per un frammento di cristallo e arrivano fino a 109.99 euro una Montagna di Cristallo. Di seguito i prezzi degli acquisti in-app di Gears Pop!:

Frammento di cristallo 1,09 €

Pepita di cristallo 5,49 €

Ammasso di cristallo 21,99 €

Agglomerato di cristallo 10,99 €

Miniera di cristallo 54,99 €

Montagna di cristallo 109,99 €

Pacchetto di benvenuto 6,99 €

Pacchetto pesante 21,99 €

Pacchetto pesante (arena 2) 21,99 €

Pacchetto pesante (arena 3) 21,99 €

Il gioco pesa 286 MB, il rollout sugli store italiani non è ancora stato completato, con ogni probabilità il download sarà attivo in Italia solamente dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 agosto. Scaricherete Gears Pop? Fateci sapere la vostra opinione sul gioco nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.