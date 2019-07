Gears Pop disponibile per il preorder su App Store e Google Play

Gears Pop di Microsoft è ora disponibile per il preordine su Google Play e App Store in Nord America, presto il preorder dovrebbe essere attivo anche sugli store europei di Google e Apple.

"Per la prima volta su mobile, Gears of War e Funko Pop! uniscono le loro forze per creare esplosive battaglie multiplayer in tempo reale, ambientate nell'universo Gears. Colleziona e potenzia decine degli iconici eroi e cattivi di Gears of War, ognuno caratterizzato dal fantastico design vinilico di Funko Pop! Assembla la squadra più incredibile e conducila alla vittoria nell'arena sfidando altri collezionisti e concorrenti di tutto il mondo in un frenetico combattimento tattico con il noto sistema di coperture!"

Frutto della collaborazione tra Microsoft e Funko (produttore delle minifigure Pop) Gears Pop sarà disponibile durante l'estate esclusivamente su smartphone e tablet, il gioco sarà free to play in download gratis con supporto per le microtransazioni.

Sicuramente un gustoso antipasto in attesa della pietanza principale, ovvero il nuovo e atteso Gears 5, in uscita a settembre su Xbox One e PC. L'universo di GOW si espanderà presto anche con Gears Tactics, variante "strategica" a turni in arrivo entro la fine dell'anno esclusivamente su PC.