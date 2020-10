Gears POP: il gioco mobile ispirato a Clash Royale e Gears of War chiude i battenti

Gears POP!, lo spin-off per mobile di Gears of War targato Microsoft, chiuderà i battenti. I giocatori potranno continuare le proprie scorribande fino al 26 aprile 2021 prima che i server vengano definitivamente spenti.

Sviluppato da Mediatonic, gli stessi autori di Fall Guys, Gears POP! mette insieme il gameplay dei grandi classici per mobile in stile Clash Royale con i personaggi e le caratterizzazioni provenienti dal mondo di Gears of War. L'annuncio della chiusura è arrivato direttamente con un post dal blog ufficiale: il gioco continuerà ad essere supportato fino al 26 aprile 2021 con nuovi eventi e premi speciali ma gli acquisti in-app verranno disabilitati da subito. Tutti i giocatori che hanno effettuato un acquisto negli ultimi 90 giorni saranno rimborsati. Stando a quando si legge il gioco verrà chiuso perché "Ci sono una serie di cose che si devono fare per mantenere un gioco attivo oltre alla manutenzione dei server. Affrontare problemi, sviluppare contenuti e fornire supporto sono elementi fondamentali per far funzionare un gioco. Purtroppo questo non è più fattibile".

Gears POP! era stato lanciato nel 2018 insieme all'annuncio di Gears Tactics e rientrava nel progetto di espansione di uno dei franchise più famosi di casa Microsoft. Fortunatamente i fan della serie potranno rifarsi su Xbox Series X con l'arrivo del nuovo DLC narrativo di Gears 5.