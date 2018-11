Gears POP!: il gioco mobile di Microsoft si mostra nel primo video gameplay

Ad accompagnare il reaveal di Gears 5, all'E3 2018 è stato annunciato da Microsoft e The Coalition un nuovo gioco mobile basato sul franchise ideato da Epic Games, ovvero Gears POP!. Finalmente possiamo ora dare uno primo sguardo al gameplay del titolo, che sin dal suo annuncio non si era ancora mostrato in alcun modo.

Come potete osservare tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, Gears POP! sembra tutto sommato presentarsi come un classico tower defense, che vi permetterà di prendere parte a delle partite competitive da tre minuti ciascuna vestendo i panni dei personaggi di Gears qui stilizzati secondo i canoni della ormai celebre linea Funko POP. Come ci spiega il game producer, il titolo saprà distinguersi dai congeneri già disponibili su dispositivi mobile grazie ad alcuni aspetti del gameplay, come il massiccio utilizzo delle coperture e la presenza di armi ed esplosivi provenienti dalla saga di Gears of War. Cosa ne pensate di questo primo video gameplay tratto dal gioco?

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Gears POP! sarà pubblicato nel corso del 2019 su dispositivi mobile. Il fratello maggiore di questa produzione mobile, ovvero Gears 5, potrebbe invece uscire durante il mese di aprile 2019, secondo le più recenti supposizioni.