Gears POP! torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer E3 2019

Dopo aver annunciato la data li lancio di Gears 5, Microsoft ha mostrato un nuovo trailer di Gears POP! durante la sua conferenza E3 2019, permettendoci di vedere in azione lo spin-off mobile di Gears of War.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, la prima parte del filmato presenta i protagonisti dell'avventura con una breve sequenza in CGI dal tono scanzonato. La seconda parte del trailer, invece, ci consente di vedere il gioco vero e proprio in azione, gettando uno sguardo sulle meccaniche di gameplay.

Ricordiamo che il titolo è atteso al debutto sui dispositivi iOS e Android, e che nell'attesa è possibile registrarsi sul sito ufficiale di Gears POP!