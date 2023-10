Gears: la serie avrebbe bisogno di un reboot in stile God of War, per Cliffy B

Dopo aver ammesso di essere felice e fiducioso per il futuro di Gears, Cliff Bleszinski, originale ideatore della serie nata in Epic Games ed oggi sotto l'egida di Microsoft, ha nuovamente discusso dell'evoluzione a cui potrebbe andare incontro lo sparatutto in terza persona.

Intervistato da Comic Book, Cliffy B ha avanzato l'ipotesi di un reboot della serie di Gears, simile a quello con cui Sony Santa Monica ha donato nuova linfa vitale a God of War con il capitolo per PlayStation 4 pubblicato nel 2018. Tra le altre cose, inoltre, ha ricordato a Phil Spencer di essere sempre disponibile per un eventuale consulto sul futuro della serie, che rimane sempre tra i pensieri dell'autore.

"Credo che Gears abbia bisogno di un piccolo reboot, come ha fatto God of War, e ho sempre detto che Phil Spencer ha il mio numero, sono felice di dare un consulto. Gears mi sarà sempre caro e vicino al mio cuore", ha dichiarato Cliffy B.

E voi cosa ne pensate? La serie di Gears beneficerebbe di una piccola rivoluzione come quella che ha rilanciato God of War, o sarebbe meglio rimanere ancorati alle radici di uno sparatutto che ha fatto scuola per il genere? Intanto, gli ultimi rumor ci suggeriscono che Gears 6 potrebbe essere open world.