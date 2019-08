Gears Tactics arriverà anche su Xbox One: lo sviluppo affidato a Splash Damage

La Gamescom 2019 ha portato diverse novità per l'universo di Gears of War ed alcune di queste hanno riguardato anche Gears Tactics, progetto annunciato da Microsoft nel corso dell'E3 2018.

Concepito come uno spin-off della saga principale, il gioco si propone come un titolo a stampo strategico. In seguito all'annuncio, tuttavia, non sono state condivise molte informazioni su Gears Tactics, sul quale, ad esempio, non sono giunti annunci specifici in occasione della Conferenza Microsoft dell'E3 2019. In seguito alla fiera losangelina, tuttavia, Rod Fergusson aveva rassicurato il pubblico, ribadendo come il gioco fosse ancora in sviluppo.

Ora, a margine della Gamescom 2019, giungono ulteriori dettagli sul progetto, di nuovo da parte del volto di The Coalition. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, infatti, Fergusson ha risposto alle domande postegli da un utente del social network. Come potete verificare nei cinguettii che trovate in calce, è stato confermato che la realizzazione di Gears Tactics è attualmente affidato agli sviluppatori di Splash Damage. Giunge inoltre la conferma che il gioco, originariamente annunciato unicamente per PC, approderà anche su Xbox One. Siete curiosi di saperne di più su questo progetto?



Restando all'interno dell'universo di Gears of War, vi ricordiamo che nel corso dello speciale Inside Xbox trasmesso in occasione della Gamescom, The Coalition ha finalmente presentato l'attesa modalità Campagna di Gears 5.