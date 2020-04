Gears Tactics: a caccia di locuste nella Video Recensione 4K

In attesa di poter mettere le mani su Gears Tactics, lo strategico in stile X-COM che si prepara ad ampliare il catalogo di esclusive Microsoft, ecco la nostra Video Recensione.

Nel filmato in questione potete scoprire tutti i dettagli sul particolare titolo che ci riporta nei panni dei COG e ci permette di tornare ad uccidere locuste con meccaniche di gioco mai viste prima in un episodio della serie. Come avrete già letto nella recensione di Gears Tactics a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che gli ha assegnato un bell'8 e l'ha definito "uno strategico visivamente imponente e ludicamente solido", evidenziando come non abbia nulla da invidiare agli ultimi capitoli di X-COM.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione dell'esclusiva Microsoft, vi ricordiamo il gioco è disponibile da oggi, peri l momento solo su PC (su Steam e sul Microsoft Store di Windows 10) e Xbox One. Chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass su PC o console può già procedere al preload e potrà inoltre giocarci senza costi aggiuntivi da questa notte.

A proposito, sapevate che secondo uno degli sviluppatori di The Coalition Gears Tactics è un gioco migliore grazie a Xbox Game Pass?