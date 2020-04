Gears Tactics: debutto estremamente positivo su Steam

Gears Tactics è ora disponibile su PC, il nuovo gioco Microsoft sembra aver riscosso un notevole successo debuttando nelle scorse ore al primo posto della classifica di Steam, seguito da Alien Isolation e Total War ROME II Emperor Edition.

Il grande successo di Alien Isolation si spiega con una recente promozione, il gioco SEGA è in vendita a 1.85 euro solamente per un periodo limitato, Gears Tactics è comunque riuscito a fare meglio pur essendo venduto ad un prezzo sensibilmente più alto pari a 69,99 euro.

Da notare come Gears Tactics sia disponibile non solo su Steam ma anche su Microsoft Store, inoltre il titolo è scaricabile anche dagli abbonati Xbox Game Pass a costo zero già al day one, fattore che non sembra aver influenzato le vendite al debutto, come dimostra l'accoglienza riservata al gioco su Steam.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Gears Tactics per PC ricordandovi che il gioco è disponibile da oggi su Windows e arriverà prossimamente anche su Xbox One, sebbene al momento non ci sia una finestra di lancio ben definita per l'edizione console.