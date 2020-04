Gears Tactics è entrato in fase Gold: gameplay, immagini e achievement

Durante l'ultima puntata di Inside Xbox, Microsoft ha riservato un ampio segmento a Gears Tactics, gioco strategico a turni single player sulla falsariga di X-COM.

Tanto per cominciare, è stato specificato che Gears Tactics è entrato in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è terminato e che il codice finale è stato spedito agli organi proposti per la certificazione e la distribuzione. Nulla gli impedirà di arrivare sul mercato il prossimo 28 aprile, per il momento in esclusiva PC.

Per l'occasione, il Design Director Tyler Bielman è apparso in video per mostrarci delle nuove sessioni gameplay e per parlarci delle caratteristiche distintive della produzione. Innanzitutto, ha chiarito che Gears Tactics è stato progettato dalle fondamenta con il PC in mente per sfruttare tutte le caratteristiche distintive di questa piattaforma, con il supporto al Variable Rate Shading e all'Async Compute, oltre alle ottimizzazioni per l'architettura Xe-LP. A tal proposito, vi invitiamo a consultare i requisiti di sistema di Gears Tactics.

La storia ci calerà nei panni di Gabe Diaz, dodici anni prima degli eventi narrati in Gears of War. Il cognome, probabilmente, vi è familiare: Gabe altri non è che il padre di Kait Diaz, protagonista di Gears 5. Lui e la sua squadra dovranno vedersela con Ukkon, il genetista responsabile della creazione dell'esercito delle Locuste durante gli eventi di Gears of War. A lui dobbiamo abomini come i Brumak e i Corpser, oltre ai nemici inediti che ci verranno presentati in Gears Tactics. Il filmato condiviso per l'occasione ci mostra inoltre l'importanza della personalizzazione e delle esecuzioni nell'economia di gioco.

Segnaliamo, infine, che sono state pubblicate nuove immagini (le trovate in calce a questa notizia) ed è stata pure rivelata la lista completa degli Achievement.